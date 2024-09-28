Hastaneye kaldırıldı: Samsunspor - Göztepe maçında korkutan sakatlık!
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor-Göztepe karşılaşmasının henüz ilk dakikalarında Isaac Solet ve Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Göztepeli futbolcu Solet, çarpışma sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşandı.
SOLET HASTANEYE KALDIRILDI
Samsunspor'dan Zeki Yavru ile Göztepe'den Isaac Solet hava topu mücadelesinde çarpıştı. Kafasına darbe alan Solet hareketsiz şekilde yere düştü. Daha sonra sahaya ambulans girdi ve Isaac Solet hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #samsunspor #göztepe #Isaac Solet
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