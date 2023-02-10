Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün acısı
Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Can ve eşinin depremde vefat ettiği açıklandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Can ve eşinin, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiklerini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Can ve kıymetli eşinin vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Bu hale nasıl geldi?
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması