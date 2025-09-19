Hatay'da 4 gol var kazanan yok!

1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Boluspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Hatayspor, 7. dakikada Funsho Bamgboye ve 33. dakikada Rui Pedro ile 2-0'ı buldu. Boluspor, 60. dakikada penaltıdan Florent Hasani'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi. Hasani, uzatma dakikalarında bir gol daha atarak maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Hatayspor 3, Boluspor 11 puana yükseldi.

Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.