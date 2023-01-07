Hatay'da gol sesi çıkmadı! Hatayspor 0-0 Antalyaspor

Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:17

Güncelleme: 07.01.2023 - 20:17

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 17 puana yükseldi.

Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.