Hatay'da gol sesi çıkmadı! Hatayspor 0-0 Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da 17 puana yükseldi.
Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
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