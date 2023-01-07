Hatay'da gol sesi çıkmadı! Hatayspor 0-0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:17
Hatay'da gol sesi çıkmadı! Hatayspor 0-0 Antalyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 17 puana yükseldi.

Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.


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