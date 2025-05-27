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Hatayspor’dan dikkat çeken paylaşım

Hatayspor’dan dikkat çeken paylaşım

27.05.2025 16:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Hatayspor’dan dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Hatayspor, Fenerbahçe maçı öncesi 'Cilt Kanseri Farkındalık Ayı' için kişisel bakım markası ile işbirliği yaptı.

Hatayspor, “Cilt Kanseri Farkındalık Ayı”nda dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

Bordo-Beyazlı futbolcular ve teknik direktör Murat Şahin, Migros’un kişisel bakım markası Mion’un reklam filminde oynarken “#ErkeklerDeYanar” kampanyası ile güneşten korunmanın cinsiyeti olmadığını vurgulandı.

Ayrıca Mion, Hatayspor’la önemli bir işbirliğine imza attı.

Hatayspor’un Fenerbahçe ile oynadığı maçın öncesinde Murat Şahin ve futbolcular sahaya çıkmadan güneş kremi uyguladı.

Ayrıca “#ErkeklerDeYanar” yazılı pankartla topluma cilt kanseri konusunda farkındalık mesajı verildi.

İlgili Konular: #hatayspor #cilt kanseri #Migros

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