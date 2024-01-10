Hatayspor evinde 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Hatayspor evinde konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 20:58
Hatayspor evinde 1 puana razı oldu
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Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Hatayspor bu beraberlikle puanını 20'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 21 puana çıktı.

Hatayspor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Pendikspor'u ağırlarken, Gaziantep FK da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


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