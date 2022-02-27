Hatayspor evinde Yeni Malatyaspor karşısında zorlanmadı!
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti ve son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yassine Benzia, 21, 34 ve 83. dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 89. dakikada Saint-Loius kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayıları ise 70. (p) ve 80. dakikalarda Nouha Dicko'dan geldi.
Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Hatayspor, 42 puanla 8. sırada yer buldu. Ligde 17 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 17 puanla son sırada yer aldı.
Atakaş Hatayspor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.
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