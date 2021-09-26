Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

26 Eylül 2021 Pazar, 09:19

Fenerbahçe , Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.

Sivasspor beraberliği ve Başakşehir mağlubiyetinin ardından Giresunspor'u evinde mağlup edip moral depolayan Fenerbahçe, ligin en çok gol atan ve en iyi averajına sahip takımlarından olan Hatayspor engelini aşıp seri yakalamak peşinde.

Tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor ise ilk 2 maçından 1 puan çıkardıktan sonra üst üste 4 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi, güçlü rakibini yenerek, kazanma serisini sürdürme peşinde olacak.

Yeni Hatay Stadı’nda oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de olacak.

Hatayspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Adekugbe, Burak, Isaac Sackey, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Mesut, Rossi, Valencia

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Zorlu karşılaşma öncesi Vitor Pereira’nın takımında 6 eksik bulunuyor.

Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Zajc, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci Hatay’a götürülmedi. Serdar dışındaki isimler Giresun karşısında da forma giymemişlerdi.

Hafta içi sakatlanan deneyimli stoperin yerine Novak’ın forma giymesi bekleniyor. Orta sahada da Mert Hakan’ın yerine Miguel Crespo düşünülüyor.