Hatayspor, Fisayo Dele Bashiru'yu kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 18:27
Hatayspor, Fisayo Dele Bashiru'yu kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fisayo Dele Bashiru ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Genç orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Bashiru'ye hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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