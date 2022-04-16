Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi
Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor, 28. dakikada Ziya Erdal'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken, 61'de Yassine Benzia eşitliği getirdi.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 49 yaparken kazanamama serisi 4 maça çıktı. Sivasspor 42 puana çıkarken gazlibiyet hasreti de 3 maç oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek.
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