Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:30
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
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Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 18. dakikada Rey Manaj ile öne geçti. Hatayspor bu gole 75. dakikada Mehdi Boudjemaa ile karşılık verdi. Boudjemaa, bu golle birlikte kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Hatayspor, 80. dakikada Halil Dervişoğlu'nun düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

Bu sonucun ardından Hatayspor 29, Sivasspor 34 puana yükseldi.

Hatayspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.


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