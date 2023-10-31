Hatayspor kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Hatayspor, Sarıyer'i 2-0 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 19:31
Hatayspor kupada hata yapmadı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan maçta Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 48. dakikada Carlos Strandberg ve 90+1'de Chandrel Massanga kaydetti.

Hatayspor aldığı bu galibiyetle beraber adını 4. tura yazdırmayı başardı.


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