Hatayspor kupada hata yapmadı
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Hatayspor, Sarıyer'i 2-0 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan maçta Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.
Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 48. dakikada Carlos Strandberg ve 90+1'de Chandrel Massanga kaydetti.
Hatayspor aldığı bu galibiyetle beraber adını 4. tura yazdırmayı başardı.
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