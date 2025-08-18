Hatayspor, Murat Şahin ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk iki haftasında oynadığı maçlardan yenilgiyle ayrılan Hatayspor'da, teknik direktör Murat Şahin'in görevine son verildi.

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Şahin, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun devre arasında Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Hatayaspor, ligin ilk haftasında evinde Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup olmuştu. Akdeniz takımı, dün oynadığı ikinci hafta müsabakasında ise deplasmanda Manisa FK'ya 2-1 yenilmişti. Puansız Hatayspor, 1. Lig'de 19. sırada yer alıyor.