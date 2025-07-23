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Hatayspor, transfer yasağına neden olan ödemeleri yaptığını duyurdu!

Hatayspor, transfer yasağına neden olan ödemeleri yaptığını duyurdu!

23.07.2025 16:14:00
Güncellenme:
DHA
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Hatayspor, transfer yasağına neden olan ödemeleri yaptığını duyurdu!

Hatayspor Yönetimi, FIFA tarafından uygulanan 3 dönem transfer yasağının kaldırılması amacıyla yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hatayspor Yönetimi, FIFA tarafından uygulanan 3 dönem transfer yasağının kaldırılması amacıyla yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hatayspor yönetiminden yapılan açıklamada, "10.01.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongre ile göreve gelen yeni yönetim kurulumuz, görev süresi içerisinde kulübümüzü FIFA ve transfer yasağına konu olabilecek yükümlülüklerden arındırmak adına aşağıda detayları verilen ödemeleri gerçekleştirmiştir:

Euro Cinsinden Ödemeler:

Ze Luis – 227.346 € (16.06.2025)

Fisayo Dele Bashiru Yetiştirme Tazminatı – 149.549 € (02.05.2025)

Toplam Euro Ödemesi: 376.895 €

Türk Lirası Cinsinden Ödemeler:

Mustafa Ulaş Ortakaya & Aaron Boupendza menajerlik ücreti – 10.193.922 ₺ (21.07.2025)

Doğukan Sinik – 7.930.138 ₺ (21.07.2025)

Toplam TL Ödemesi: 18.124.844 ₺

Genel Toplam:

Toplam (TL karşılığı): 35.085.119 ₺

Yeni yönetimimiz, kulübümüzün sürdürülebilir mali yapısını oluşturmak, olası yaptırımların önüne geçmek ve sportif hedeflerimize engel teşkil edecek borç yükünü azaltmak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir" denildi. 

İlgili Konular: #FIFA #hatayspor #transfer yasağı

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