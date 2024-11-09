Hatayspor, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Hatayspor evinde Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Funsho Bamgoye ve 90+5'te Carlos Strandberg kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü ise 45+2'de Deian Sorescu kaydederken, 81. dakikada Bruno Viana direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçın ikinci devresinde fırsatları cömertçe harcayan iki takımda da yıldız oyuncular karşılıklı olarak boş kaleye birer pozisyondan yararlanamadı.
Gaziantep FK'de Enric Saborit, Hatayspor'da ise Carlos Strandberg boş ağlara yakın mesafeden gol atamadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
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