Hatayspor, tek golle son 16 turunda

28 Aralık 2021 Salı, 18:09

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Menemenspor'u ağırladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Saint-Louis kaydetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Menemenspor ise veda etti.