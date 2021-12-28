Hatayspor, tek golle son 16 turunda
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Menemenspor'u 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Menemenspor'u ağırladı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Saint-Louis kaydetti.
Bu sonucun ardından Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Menemenspor ise veda etti.
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