Hatayspor, Trabzonspor'u son dakikada yıktı: Hatayspor 3-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Rigoberto Rivas, Lamkel Ze ve Bashiru kaydetti.

Yayınlanma: 25.09.2023 - 19:03
Hatayspor, Trabzonspor'u son dakikada yıktı: Hatayspor 3-2 Trabzonspor
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