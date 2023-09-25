Hatayspor, Trabzonspor'u son dakikada yıktı: Hatayspor 3-2 Trabzonspor
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Rigoberto Rivas, Lamkel Ze ve Bashiru kaydetti.
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