Hatayspor'da genel sekreter Rahmi Vardı, istifa etti
Hatayspor'da genel sekreter Rahmi Vardı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un genel sekreteri Rahmi Vardı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Vardı, yaptığı yazılı açıklamada, 7 yıldır sürdürdüğü Atakaş Hatayspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.
Görevi boyunca takımı için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Vardı, şunları kaydetti:
"7 yıldır onurla yaptığım Atakaş Hatayspor yönetim kurulu üyeliğinden gönül rahatlığı ile bugün itibarıyla istifa ediyorum. 7 yıl boyunca hem erkek takımı hem de kadın futbol takımı için elimden geleni yapmaya çalıştım. 15 ilçemizde oluşturduğumuz taraftar gruplarıyla Atakaş Hatayspor için tek yürek olarak şehrimizin takımına daha güçlü destek olmaya gayret ettim. Tüm çalışanlarımıza, yönetimimize, bizleri her zaman destekleyen taraftarlarımıza ve basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
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