Hatayspor'da Kamara ile yollar ayrıldı

Hatayspor, Muhammed Kamara ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:42
Hatayspor'da Kamara ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki sağ kaat oyuncusu Muhammed Kamara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


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