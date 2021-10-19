Hatayspor'da Karagümrük hazırlıkları

19 Ekim 2021 Salı, 16:45

Hatayspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 20 dakika süren idmanda Gaziantep FK maçında 60 dakika üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise pas oyunu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Ömer Erdoğan oynanan futboldan memnun olduğunu açıkladı.

Bordo-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük ile 24 Ekim Pazar günü saat 13.30’da karşılaşacak.



