Moskova'dan Galatasaray'a seyirci freni
okomotiv Moskova Galatasaray maçı öncesi deplasman seyircisi için oturma izni şartı koştu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı öncesi kötü bir sürprizle karşılaştı.
Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, taraftarlar haftalar öncesinden zorlu deplasman için hazırlıklara başlamışken, Rus kulüp Lokomotiv Moskova'dan akıllara durgunluk veren deplasman seyircisi kararı çıktı.
Ruslar, deplasman maç bileti için şöyle kural getirdi:
"Rusya’da yaşıyor olmak ya da oturma izni sahibi olmak..."
Bu durumda yurt içinde yaşayan Galatasaraylı taraftarlar maçta deplasman tribünü için bilet alamıyor. Biletler Galatasaray yönetiminin inisiyatifine bırakılmadı.
Öte yandan Rus ekibi, maça gelecek seyircilere aşı ve son 6 ay içindeki koronavirüs test sonuçlarını gösteren bir kod zorunluluğu getirdi.
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim'de oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.
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