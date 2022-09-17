Hatayspor'da Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta istifa etti.
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta görevinden ayrıldı.
Bordo-beyazlı ekibinin onursal başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamada, ligde Atakaş Hatayspor'un kendilerini üzdüğünü söyledi.
Yönetim olarak bu konuda gerekli şeylerin yapıldığını ifade eden Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Teknik direktörümüz istifa etti. Şu anda teknik direktör arayışı içerisindeyiz. 3 teknik direktörle arkadaşlarımız görüşüyor. Bir kısmıyla da burada görüşeceğiz. Bunlardan biriyle yolumuza devam edeceğiz ama şu bir gerçek ki en büyük takımlar da bu krizleri yaşayabiliyor. Mühim olan bu krizleri atlatabilmek, atlatacak mukavemet gücünü göstermek ve bundan sonraki süreci iyi yönetmek. Şunu söyleyeyim; gerçekten çok düzgün ve çok birikimli bir teknik ekibimiz, teknik direktörümüz vardı ama bazen futbolda şans faktörünün yanımızda olması lazım. Serkan Özbalta, istifa kararını bize bırakmıştı ama şu bir gerçek ki biz gerçekten de çok karakterli, düzgün bir hocayla çalışıyorduk. Şimdi istifa etmesi etik olarak daha doğruydu. Bundan sonra da hayat devam ediyor ve onun da kendi prestiji, kendi kariyeri açısından en doğrusu buydu. En doğru olanı yaptı."
Savaş, görevini bırakan teknik direktör Özbalta ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.
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