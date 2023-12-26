Hatayspor'da Volkan Demirel kararı!
Trendyol Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Hatayspor'da Volkan Demirel'in görevi bırakacağı iddia edildi. Akdeniz ekibinin yönetimi bu haberi yalanladı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybeden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yönetim yalanladı.
Hataysporlu yöneticiler, Volkan Demirel'den kendilerine bir istifa talebi gelmediğini söyledi.
Son 9 lig maçında 1 galibiyet alan Hatayspor'da yönetim, Volkan Demirel'in istifa kararı alsa bile, bu istifayı kabul etmeyeceklerini duyurdular.
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