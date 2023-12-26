Hatayspor'da Volkan Demirel kararı!

Trendyol Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Hatayspor'da Volkan Demirel'in görevi bırakacağı iddia edildi. Akdeniz ekibinin yönetimi bu haberi yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:49
Hatayspor'da Volkan Demirel kararı!
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Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybeden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yönetim yalanladı.

Hataysporlu yöneticiler, Volkan Demirel'den kendilerine bir istifa talebi gelmediğini söyledi.

Son 9 lig maçında 1 galibiyet alan Hatayspor'da yönetim, Volkan Demirel'in istifa kararı alsa bile, bu istifayı kabul etmeyeceklerini duyurdular.


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