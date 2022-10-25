Hatayspor'dan trafik kazasında yaşamını yitiren iki taraftarı için başsağlığı mesajı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş maçını izlemeye gelirken trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden iki taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Atakaş Hatayspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmayı izlemeye gelirken trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden iki taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynadığımız Beşiktaş maçına gelirken yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlarımız Mustafa Can Balsever ve Duran Tüylek'e yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." denildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde stadyum kavşağında tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirmiş, polis tır sürücüsünü gözaltına almıştı.
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