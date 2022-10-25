Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le çıkışa geçti

25 Ekim 2022 Salı, 11:33

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4. maçında 3. galibiyetini almayı başardı.

Teknik direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrılması sonrası takımın başına getirilen Volkan Demirel, 8. hafta itibarıyla görev almaya başlarken, Hatayspor çıkılan 4 maçta 9 puan topladı.

Volkan Demirel'in göreve başladığı 8. hafta öncesi 1 puanla 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, 11. hafta itibarıyla oynadığı 10 maçta 10 puana ulaşıp, 15. sırada kendisine yer buldu.

Bordo-beyazlı ekip, 8. haftada Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 9. haftada da Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek Volkan Demirel yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Hatayspor, 11. haftada ise güçlü rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi.

Hatay temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.