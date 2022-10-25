Spor yazarları Hatayspor - Beşiktaş maçını yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle döndü. Spor yazarları müsabakayı değerlendirdi.
İşte o değerlendirmeler...
Adnan Dinçer - Cumhuriyet: "Her zaman maça hızlı ve baskılı başlayan takım, rakip toparlanmadan sonuca gidebilir. Weghorst, Beşiktaş’ın vazgeçilmez forveti. Eğer Weghorst’unuz varsa 31. saniyede gole ulaşırsınız. Çünkü güçlü fiziğiyle rakip defansı sıkıntıya soktuğu gibi gole de yakın bir forvet. Top takibi ve inadı onu başarılı yapıyor. Yeter ki beslensin paslarla. Hatayspor orta alanda rakibe mahkûm oldu ilk yarı özellikle. 34. dakikada El Kaabi dışında tehlikeli pozisyona giremedi. Defansta da sağlam kurguyu buldu derken Beşiktaş ikinci yarının başında aynı yanlışı kendi yaptı. 50. dakikada golü kalesinde gördü. Bu gelişmelerden alınacak ders, algı eksikliği yaşayarak sahaya yansıtan futbolculardır. Valerien Ismael’in, oyuncu değişiklikleri hiçbir işe yaramadı. Dele Alli ısrarı neden? Cenk Tosun ile Gedson’un oyuna katılımı Ismael’in aceleciliğiydi! Daha 1. dakikada 1-0 öne geçtiği maçı, 90’da yediği golle kaybetmek tek kelimeyle Ismael’in ikramıdır! Beşiktaş, skoru koruyamayan bu yapısıyla daha ne kadar Ismael’le yola devam eder, merak içindeyim."
Uğur Meleke - Hürriyet: "Hatayspor, Serkan Özbalta yönetiminde ligin topla en fazla oynayan 5 takımından biriydi. Geriden pasla çıkma stratejisini benimsiyor, örerek hücum hayal ediyorlardı. Demirel’in göreve gelmesiyle strateji değişti; Sivasspor’u yendiler ama rakiplerinin o maçta şutlarda 29-4 üstünlüğü vardı. Alanya’yı sadece yüzde 29 topla oynayarak mağlup ettiler. Ardından da Karagümrük’e 3-0, Düzce’ye 2-0 kaybettiler. Daha pragmatik bir futbol anlayışı benimsediler Volkan Hoca’yla. Oyunu yarı alanlarında kabul edip Lobjanidze ve El Kaabi ile geçiş arıyorlar ana plan olarak. Dün de bu stratejilerini harika uygulayarak 1-0’dan geri dönmeyi ve galip gelmeyi başardılar."
Şansal Büyüka - Milliyet: "Bu nasıl maç böyle... Şaka gibi... Anlatsan anlatamazsın... Gözlerinle görsen inanamazsın... Beşiktaş, ilk 15 dakikada rahatça 4-0 yapacağı maçı, 90 dakika sonunda 2-1 kaybetti. Hatayspor daha ilk çeyrekte bozguna uğrayacağı maçtan, hakemin bitiş düdüğü ile birlikte zaferle ayrıldı. Bu sezon alıştığımız Beşiktaş sahadaydı. İlk yarıda fırtına gibi esen, ikinci yarıda bitip tükenen bir Beşiktaş... Maç başladı, Beşiktaş fırtına... Daha 31. saniyede gelen gol, sadece Beşiktaş’ı öne geçirmedi, kaç maçtır suskun olan Weghorst’un da özgüvenini tazeledi.Sonrası resmen Hatay ceza alanı içinde oynandı. Hatay nefes almakta zorlandı, Beşiktaş gol kaçırmaktan yoruldu. Bu dakikalarda Rosier her yerde; sağda solda, önde arkada, hücumda, savunmada Beşiktaş’ı taşıyan adamdı."
Güntekin Onay - Hürriyet: "Son 6 maçta sadece 1 galibiyet ve sürekli geriye giden bir oyun. Atak çeşitliliği yok. Nitelikli baskı sadece maçların ilk yarısında var. Hücumda çoğalma konusunda ciddi sıkıntılar devam ediyor. Taktiksel zenginlik, esneklik, yaratıcılık yok. Hep aynı oyun, hep aynı formasyon. Tuhaf oyuncu değişiklikleri. Hatayspor’un mücadelesine büyük saygı duymak gerekiyor ama lig 18’incisi, kadrosu kısıtlı, sadece savunmada bekleyen ve defansda da organize olamamış bir takım karşısında 1’inci dakikada 1-0 öne geçip de maçı kaybediyorsa Beşiktaş’ın oyunu ve teknik direktörü en sert ve acımasız şekilde sorgulanmalıdır."
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