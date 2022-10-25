İstanbulspor, Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı

25 Ekim 2022 Salı, 12:19

Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "Hoş geldin Fatih 'Sultan' Tekke" ifadesi kullanıldı. Fatih Tekke, kariyerinde daha önce de İstanbulspor'da görev yapmıştı.

Sarı-siyahlı kulüp, önceki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmuştu.

SÜPER LİG OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE GELDİ

İstanbulspor, mütevazi kadrosuyla geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.

Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hemen hemen kadroyu koruyarak Süper Lig standartlarının altında bütçeyle sezona giren İstanbul ekibi, 10 hafta sonunda 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

İstanbulspor bu hafta sonu lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.