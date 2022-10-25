İstanbulspor, Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "Hoş geldin Fatih 'Sultan' Tekke" ifadesi kullanıldı. Fatih Tekke, kariyerinde daha önce de İstanbulspor'da görev yapmıştı.
Sarı-siyahlı kulüp, önceki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmuştu.
FATİH’in geldi İstanbul! pic.twitter.com/1v5IsGqeZX— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) October 25, 2022
SÜPER LİG OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE GELDİ
İstanbulspor, mütevazi kadrosuyla geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.
Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hemen hemen kadroyu koruyarak Süper Lig standartlarının altında bütçeyle sezona giren İstanbul ekibi, 10 hafta sonunda 8 puanla 18. sırada yer alıyor.
İstanbulspor bu hafta sonu lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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