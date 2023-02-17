Hatayspor'un idari menajerinden Atsu açıklaması! 'Golü atmasa, Türkiye'den ayrılacaktı!'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:42

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 10:42

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'un idari menajeri Fatih İlek, depremin ardından enkaz altında kalan ve henüz ulaşılamayan Christian Atsu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibin idari menajeri, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Bizim kaldığımız otel de yıkıldı; ama biz çıkmayı başardık. 3 kişiydik. Otelden çıktıktan sonra, tesislere gittik. Volkan hoca (Demirel) futbolculara sahip çıktı. Sonrasında Taner Savut'u aradı. Tam net olmamakla birlikte sesini duymuş ve telefon kapanmıştı. Bu bize çok ümit vermişti. Kâbus gibi geliyor. Futbol şube sorumlusu Mehmet Güzel çok çaba sarf etti, yıkılan binada kurtarma çalışması yapılsın diye; ancak salı gününden sonra kayıt tutulamaya başlandı. Gerçek çalışma ise Çarşamba günü başladı" diye konuştu.

"AİLESİNİN YANINA GİDECEKTİ!"

İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası" dedi.

"GOLÜ ATTI, GİTMEKTEN VAZGEÇTİ"

Sözlerine devam eden Fatih İlek "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu" şeklinde konuştu.