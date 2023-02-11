Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşi mutlu haberi bekliyor

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi ve menajerleri yıkılan binanın enkazında mutlu haberi bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:30
Hataysporlu Christian Atsu'nun kardeşi mutlu haberi bekliyor
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un yaşadıklar bina deprem sonrası yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekledi.

Öte yandan bina enkazında ekipler 3 ayrı bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.


Christian Atsu hatayspor hatay Kahramanmaraş depremi

İlgili Haberler

Derik Spor kalecisi Muhammed Seyyid Orhan depremde hayatını kaybetti

Derik Spor kalecisi Muhammed Seyyid Orhan depremde hayatını kaybetti
Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok: 'Yemek yemekten utanıyoruz'

Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok: 'Yemek yemekten utanıyoruz'
Trabzonspor'un Basel hazırlıkları moral bozukluğu ile devam ediyor

Trabzonspor'un Basel hazırlıkları moral bozukluğu ile devam ediyor

En Çok Okunan Haberler