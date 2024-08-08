Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'e veda etti
Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, repesaj maçında Kanadalı Skylar Park'a mağlup oldu ve Paris 2024'e veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando kadınlar 57 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.
Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, repesaj müsabakasında Kanadalı Skylar Park'la karşı karşıya geldi.
Kanadalı sporcu ilk raundu 6-4, ikinci raundu da 3-2 kazanarak müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Hatice Kübra İlgün'ün Paris 2024 macerası tamamlandı.
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