Hayali rakibine yumruk atan boksör Simiso Buthelezi beyin kanaması geçirdi
Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ringde kazanmaya çok yakınken rakibini bırakıp hayali rakibini yumruklamaya başladı. Ringin köşesinde yumruklarını savuran Buthelezi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw, WBF Afrika hafif siklet unvan maçına çıktı. Maçı önde götüren Simiso Buthelezi bir ara üst üste yumruklarıyla rakibini ringin dışına yolladı. Buthelezi galibiyete çok yakınken rahatsızlandı.
Rakibini bırakıp köşeye doğru yönelen Simiso Buthelezi burada yumruklar atmaya başladı. Hakem durumu fark edip maçı bitirdi ve maçın galibi Siphesihle Mntungw ilan edildi.
"MUCİZEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Maçın sona ermesiyle Simiso Buthelezi acil bir şekilde en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede görev yapan bir doktor, Sowetan Live'a verdiği demeçte, "Durumu iyi değil, kritik. Beyninde kanama olduğunu öğrendik. Bir mucizeye ihtiyacımız var" dedi.
Hastaneden yapılan açıklamada, Buthelezi'nin beynine hasar veren darbeyi maçtan daha önce alma ihtimali olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.
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