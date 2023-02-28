Hayret ‘birlik’ oldular!

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Futbolla ilgili birçok konuda kendi aralarında anlaşamayıp tartışma yaşayan Süper Lig Kulüpler Birliği, “Hükümet istifa” tezahüratlarıyla ilgili ortak imzayla bir açıklama yayımladı.



Kulüplerin “Spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz” görüşünü belirtmesi dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, statlara gelen taraftarlara “tavsiyede” bulunulup, “Futbolseverler açısından stadyumlar dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır” denildi.



