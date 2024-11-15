Hazırlık maçında şok! Fenerbahçe tribünlerinden "İstifa" tezahüratları

Fenerbahçe tribünleri, Zenit ile oynanan hazırlık maçının son anlarında "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Hazırlık maçında şok! Fenerbahçe tribünlerinden
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 22:04

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçının son anlarında Sarı Lacivertli taraftarlar tribünlerde dikkat çeken tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe tribünleri Zenit maçının son anlarında "Yönetim İstifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerin bir kısmı tezahürata eşlik ederken, bir kısmı ıslıkla tepki gösterdi.


Etiketler: #fenerbahçe #istifa #Ali Koç #taraftar
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