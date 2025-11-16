Hedef Dünya Kupası... A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 09:24:00
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla play-off oynamayı garantileyen milli takımın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa Elemeleri’nde A Milli Takım, E Grubu’ndaki 5. maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup etti. Türkiye, bu sonuçla grupta ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve play-off’a katılmaya hak kazandı.

Grubun son maçında İspanya ile karşılaşacak Türkiye, ikinci sırada yer alması halinde Dünya Kupası’na katılabilmek için play-off oynayacak. Milli takım grubunu ilk sırada bitirirse Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 5. maçlarda alınan sonuçların ardından A Milli Takım’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

2026 Dünya Kupası play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi’nden ise 4 takım takım yer alacak. 16 takım dörderli torbalara ayrılacak ve birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadakilerle, ikinci torbadaki takımlar ise üçüncü torbadaki takımlarla eşleşecek.

Play-off eşleşmeleri 20 Kasım Perşembe günü yapılacak kura çekimi ile netleşecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım’ın 2026 play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

