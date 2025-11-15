Play Off biletini garantilemiştik... Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı Hakan Çalhanoğlu ve Chernev'in (kendi kalesine) golleriyle 2-0 yendi. Ay yıldızlılar puanını 12 yaptı ve İspanya maçı öncesi Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak. Maçları kazanan 4 takım Dünya Kupası bileti alacak.

MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI'NA DİREKT KATILMA İHTİMALİ VAR MI?

A Milli Takım, son grup maçında lider İspanya'yı 7-0 yenerse genel averaj ve atılan gol açısından rakibini geçtiği için grubu lider bitirebilir. Böyle bir senaryoda Milliler direkt Dünya Kupası'na katılabilir.

A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirirse play-off mücadelesi verecek.