Heidenheim 90+9'da Bundesliga'ya çıktı!
Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Heidenheim 2-0 geriye düştüğü maçta Jahn Regensburg'u 3-2 mağlup etti.
Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Joe Enochs'un ekibi Jahn Regensburg ile Frank Schimdt'in yönetimindeki Heidenheim karşı karşıya geldi.
Jahn Regensburg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Heidenheim 3-2 kazanırken galibiyet gollerini 58. dakikada Benedikt Saller kendi ağlarına, 90+3'te Jan-Niklas Beste ve 90+9'da Tim Kleindienst kaydetti.
Ev sahibi Regensburg'un gollerini ise 51 ve 56. dakikalarda Prince-Osei Owusu kaydetti. Regensburg'da Jan Elvedi, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligi ikinci sırada tamamlayan Heidenheim, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hamburg ise play-out'ta Stuttgart ile karşılaşacak.
Jahn Regensburg ise 31 puanla ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama