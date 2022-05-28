Hellas Verona, Igor Tudor ile yolları ayırdı
Galatasaray ile ismi anılan ve İtalya Ligi takımlarından Hellas Verona'yı çalıştıran Igor Tudor görevinden ayrıldı
Serie A ekibi Hellas Verona, teknik direktör Igor Tudor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Tudor, "Burada bir grup harika oyuncu ve başkan buldum. Ancak artık ikimiz de birlikte bir yola devam etmek için gerekli tüm koşulların olmadığı konusunda hemfikir olduk. Verona'ya bol şans diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hırvat teknik adam Igor Tudor, Galatasaray'da 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-2018 sezonunun ilk yarısında teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Tudor, Dursun Özbek başkanlığında teknik direktörlük görevine getirilmiş fakat 2017-2018 sezonunda üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti. Tudor'un yerine göreve Fatih Terim getirilmişti.
TUDOR'UN İSMİ GALATASARAY İLE GEÇTİ
Igor Tudor'un ismi Galatasaray ile anılmıştı. Hatta İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre ise Galatasaray Sprotif Direktörü Pasquale Sensibile, Tudor ile bir görüşme gerçekleştirecekti.
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