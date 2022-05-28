Trabzonspor'dan sol bek hamlesi: Ludwig Augustinsson

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:12

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için transfer hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili ekibin ilk hedefi ise sol bek transferi.

İsveç basınından Fotbolldirekt'te yer alan habere göre Trabzonspor, Sevilla'da forma şansı bulmakta zorlanan Ludwig Augustinsson ile ilgileniyor.

5 MİLYON EURO

Bordo-mavili ekibin 28 yaşındaki İsveçli sol bek için 5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir teklif sunabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Sevilla ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve İsveç Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Ludwig Augustinsson, bu sezon 27 maçta görev alırken, karşılaşmaların büyük bölümüne sonradan dahil oldu.