Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

22 Mayıs 2022 Pazar, 20:47

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanan 26'ncı hafta karşılaşmalarıyla sona erdi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u konuk edek siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 38-33 galip ayrıldı.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'a kupası Nilüfer Belediyespor maçının ardından verildi.

Düzenlenen törende siyah-beyazlı ekibe kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takdim etti.