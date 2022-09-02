Hentbol Kadınlar Süper Kupa şampiyonu Kastamonu Belediyespor
Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yenen Kastamonu Belediyespor kazandı.
Geçen sezonun lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyespor'la THF Hentbol Salonu'nda karşılaştı.
İlk yarıyı 19-18 geride tamamlayan Kastamonu temsilcisi, rakibini ikinci yarıda yaptığı sert savunma ve hücumdaki iyi oyunuyla 36-31 yenmeyi başardı.
Kastamonu Belediyespor, kupayı üst üste 2. defa olmak üzere 4. kez müzesine götürdü.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen törende Kastamonu Belediyespor'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.
Süper Kupa maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) ise Kastamonu Belediyespor'dan Azenaide Danila Jose Carlos oldu.
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