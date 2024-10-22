Hentbolda Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi geçti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği DEPSAŞ Enerji'yi 42-34 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği DEPSAŞ Enerji'yi 42-34 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip, 24-18 önde tamamladı.
Spor Haberleri
- West Ham United'da Edin Terzic planı
- Lamine Yamal'dan Neymar ve Messi itirafı!
- İşte Leonardo Bonucci'nin yeni görevi!
- Newcastle United, Anthony Gordon ile nikah tazeledi
- Hentbolda Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi geçti
- Dries Mertens: Ben de artık bir taraftarım
- Oscar Hiljemark: Galatasaray maçı çok zor olacak
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
- Lionel Messi'ye kamera takılacak!
- Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- Ağabey Enes'in 'diş fırçası' endişesi!
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- 'Öcalan için af istedi'
- 'Ortağın ölmüş, eminim üzüntün derindir'
- 4 şüpheli için istenen ceza belli oldu!