Hentbolda Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği DEPSAŞ Enerji'yi 42-34 mağlup etti.

Hentbolda Beşiktaş, DEPSAŞ Enerji'yi geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 18:39

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği DEPSAŞ Enerji'yi 42-34 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip, 24-18 önde tamamladı.


Etiketler: #hentbol #beşiktaş #Hentbol Erkekler Süper Ligi #DEPSAŞ Enerji
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