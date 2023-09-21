Her konuda anlaşıldı... A Milli Takım'da yeni dönem!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası A Milli Futbol Takımı için İtalyan hoca Vincenzo Montella ile anlaştığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:43
Her konuda anlaşıldı... A Milli Takım'da yeni dönem!
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A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi çarşamba günü Riva tesislerinde bir toplantı yaptı. 2 saat süren zirvede Ay-Yıldızlı ekibin başındaki Stefan Kuntz ile yolların ayrılması kararı netleştirildi. Ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva’ya davet edilen Kuntz ile yüz yüze görüşüp kendisine yolların ayrıldığını açıkladı. Alman hoca, Riva’daki çalışanlarla vedalaşıp ülkesine döndü.

Stefan Kuntz

İKİ İSİM ÜZERİNDE DURULDU

TFF’nin toplantısında yeni teknik direktör konusunda iki isim konuşuldu: Montella ve Abdullah Avcı... Yönetim kurulunun büyük bölümü, İtalyan teknik direktör üzerinde mutabık kaldı. Federasyon yetkilileri, 5 gün önce Montella ile temasa geçmişti.

Vincenzo Montella

3 TANIDIK YARDIMCI

TFF, 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme için anlaştı. Montella çarşamba günü İstanbul’a gelirken Büyükekşi ile görüşüp kontratı imzalayarak göreve başladı. İtalyan teknik direktörün ekibinde, daha önce Adana Demirspor’da beraber çalıştığı Daniele Russo (baş yardımcı antrenör), Massimo Crivellero (maç analisti) ve Polino Pierpaulo (atletik performans antrenörü) de yer alacak.


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Vincenzo Montella a milli futbol takımı stefan kuntz TFF

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