A Milli Takım ile ayrılığın ardından Stefan Kuntz'tan ilk açıklama!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:38

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:42

A Milli Futbol Takımı ile yolları ayıran Alman teknik direktör Stefan Kuntz, ayrılığın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kuntz, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Şu anda D Grubu'nda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'daki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma şansımız yüksek. Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmada 12 kez kazandık, 3 beraberlik elde ettik ve 5 maç kaybettik" dedi.

A Milli Takım'da birlikte çalıştığı isimlere teşekkür eden Kuntz, "İki yıl boyunca çalıştığım tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve Türk taraftarlara teşekkür ediyorum. Türk Milli Takımı'na ve özellikle Türk halkına Almanya'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ GERÇEKLEŞMEDİ"

"Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma kazandırdığımız için çok mutluyum" diyen Kuntz, "Hedeflerimden biri genç futbolcuları keşfetmek ve desteklemekti" dedi.

Stefan Kuntz sözlerini şu şekilde noktaladı:

"En büyük hayallerimden biri, Almanya'nın ev sahibi olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak yer almaktı. Ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı."