Hidayet Türkoğlu ile haber portalı arasında sert tartışma

20 Ekim 2021 Çarşamba, 08:16

TBF seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile spor dünyasının önemli haber portalı www.ajansspor.com arasında tartışma yaşanıyor.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkındaki haberler üzerine Twitter hesabından, "Yalan haber size yakışmıyor" açıklamasını yapmış, TBF seçimlerindeki rakipleri Harun Erdenay ve Erman Kunter'in haber yaptırdığını iddia etmişti.

İşte bu suçlamaya Ajansspor'dan sert yanıt geldi.

Ajansspor'un açıklaması şöyle:

Yaptığımız bir haberden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından attığı tweet’lerle bize cevap verdi. Türkoğlu, bizi, bir duruşa sahip olmamakla itham etti. Türkoğlu, daha da ileri giderek, haberi bize rakiplerinin (Harun Erdenay ve Erman Kunter) yaptırdığını iddia etti.

Ajansspor, sadece basketbol kulislerine dayanarak, Hidayet Türkoğlu’na Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destek vermediğini ve aday olmayabileceğinin iddia edildiğini yazdı.

Aslında sayın Türkoğlu’na cevap vermek yerine, onun bizi yalanladığı tweet’lerinin altındaki yorumları alıntılasak, yeterdi. Bir zamanlar tüm Türkiye’nin avuçları çatlarcasına alkışladığı; maçlarını sabahlara kadar beklediği ‘Hido’ lakaplı kahramanımız için insanların bugün yazdıkları açıkçası bizim için de hüzün verici!

Beş yıldır, ne kendi yöneticileri ne kulüp yöneticileri ne de medya mensuplarının doğru düzgün ulaşabildiği sayın Hidayet Türkoğlu, tweet atmak yerine keşke icraatlarıyla konuşsa.

Avrupa ve Dünya ikincisi unvanlı 12 Dev Adam, başkanlığı döneminde hiçbir turnuvada derece yapamadı. En büyük hedef olan Olimpiyat’lara gidemedi. Kadın milliler de ‘sıfır derece’yle geçirdi, Türkoğlu dönemini…

Tarihi başarıların sahnesi Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldı ama 3 yılı aşkın süredir tek bir çivi çakılamadı.

Voleybol, altyapısından üstyapısına kadar, tüm federasyonlara örnek gösterilirken, basketbolda 5 yılda yaprak kımıldamadı.

Bugün… Sayın Türkoğlu, yeniden başkan seçilirse, yılın 12 ayını Türkiye’de geçirip geçirmeyeceğini; zamanının çoğunda Miami yerine İstanbul’u tercih edip etmeyeceğini ve milli takımlarla birlikte turnuvalara gidip gitmeyeceğini de ilan etsin.

Demokratik bir seçim istediğini söylemesine rağmen, seçimlere ‘Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ sıfatının avantajını da kullanarak giren sayın Türkoğlu, kişi ve kurumlara duruş ayarı vermeye çalışmak yerine, önce kendi duruşunu gözden geçirsin; adından Külliye’de basketbol oynayan başarısız bir federasyon başkanı olarak değil başarıların mimarı bir federasyon başkanı olarak söz ettirsin.

Sayın Türkoğlu, kişisel paylaşımları dahil, her türlü eylemlerini yayınlayan TBF internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının, diğer adaylar Harun Erdenay ve Erman Kunter’e neden tek satır yer vermediğini de açıklasın.

Sayın Türkoğlu’nun artık başkan olarak da başarılar kazanmış milli takımlarla olan pozlarını görmek istiyoruz.

Biz, tekrar başkan seçilirse, sayın Türkoğlu’nun icraatlarının takipçisi olacağız. Başarısını takdir edeceğiz, başarısızlığını ise masaya yatıracağız. Ne için? Ay yıldızlı sporcularımızın yeniden kürsülerdeki duruşu için… Evet, takipçisi olacağız!

Kamuoyuna ve sayın Hidayet Türkoğlu’na saygıyla duyururuz…"