Hikmet Karaman'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: 'Böyle oyuncu sayısı az'

Zimbru Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'den övgüyle bahsetti.

Hikmet Karaman'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: 'Böyle oyuncu sayısı az'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:41

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılılar maçı 3 golle kazanırken ilk golde ağları Yunus Akgün havalandırdı.

Moldova takımlarından Zimbru'yu çalıştıran Hikmet Karaman, beIN Sports'ta katıldığı bir yayında Yunus Akgün'den övgüyle bahsetti.

'BÖYLE OYUNCU SAYISI AZ'

Hikmet Karaman, Yunus Akgün için, "Benim Yunus'ta en beğendiğim özellik dribbling. Böyle oyuncu sayısı az. Altyapı hocalarına en büyük tavsiyem bu tür oyuncu bulmaları" ifadelerini kullandı.

20 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla Yunus Akgün 20 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asist kaydetti.


Etiketler: #galatasaray #hikmet karaman #yunus akgün

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