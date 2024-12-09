Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Türk hakemliği adına utanç gecesi'
Spor yazarları, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'u3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
'BARIŞ ALPER'İ BİLE-İSTEYE YARALADI'
Arif Kızılyalın: "Hava soğuk, 10 kişi kalmışsın, gol yiyorsun. Aslında puan kaybı için senaryo tamamlanmıştı ki direniş başlattılar, mücadele ettiler ve Yunus’un biraz da şans kokan golüyle dengeyi kurup Osimhen’in -hâlâ koruduğu- süratiyle kazanılan penaltıyla öne geçip ikinci yarıda da Barış Alper’in gerçekten akıl dolu vuruşuyla skor üretip galibiyeti garantilediler. Oyuncu kalitesi ve farkı bu olmalı. Elbette direkler de bu kez Galatasaray’ın yanındaydı. Hakeme gelince; rezalet bir yönetim sözü Turgut Doman için övgü… Tek doğru kararı Galatasaraylı Metehan’a çıkardığı kırmızı kart. Çift sarı karttan Sonko’yu atamadı. Crisis’in Mertens’in bileğine basışına ses çıkarmadı. Hem de gözünün önünde. “Eh, madem bileğe basmak serbest” diyen Manaj maçın önüne geçen hareketi yaptı. Barış Alper’i bile-isteye yaraladı. Yani baştan düğmeyi yanlış ilikledi hakem Doman. Sarı kartlık hareketleri saymıyorum, kasıtlı dirsekleri de…" (Cumhuriyet)
'NELSSON'A İHTİYACI VAR'
Uğur Meleke: "Buruk’un bence Nelsson’u küstürme lüksü yok. Bu sezon Danimarka Milli Takımı’yla Uluslar A Ligi’nde 4 maçta ilk 11 oynayan Nelsson, Süper Lig’de sadece 2 müsabakaya başladı. Evet ciddi hatalar yaptı ama Buruk onu kazanma yoluna gitmeli. Dün 10 kişi kaldıkları pozisyonda Metehan’ın, golde de o dakikada stoper rolünde olan Berkan’ın ciddi hataları var. G.Saray’ın kısa-orta-uzun her vadede Nelsson’a ihtiyacı var. En azından 2026’da sözleşmesi bitene kadar. Maçın son anında Barış’a yapılan acımasız harekete çok üzüldüm. Genç sporcunun bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim." (Hürriyet)
'TÜRK HAKEMLİĞİ ADINA UTANÇ GECESİ'
Tunç Kayacı: "Aslında başlangıcıyla bitişi arasında Sarı-Kırmızılı ekip adına önemli eksiklere rağmen çok çok önemli bir 3 puan ve en yakın rakibine 6 puan fark yaparak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Sivasspor’a gelince; belki de Bülent Uygun yönetiminde en kötü performanslarından birini sergiledi. Niye derseniz Galatasaray tarihinde şimdiye kadar hiç bu kadar handikaplı gelmemiştir. İşte bu kadar önemli eksikleri olan Sarı-Kırmızılı ekip önünde sahada 15. dakikada 10 kişi kalmış rakibine öne geçmesine rağmen sahadan boynu bükük ve yenik ayrıldı. Maçın sonu ise bütün yazdıklarımızı bir anda futbol adına sıfırladı. Çünkü Türk hakemliği adına utanç gecesiydi. Turgut Doman kasten bir futbolcunun meslek hayatını sonlandıracak bir harekete VAR’da bakıp bir şey yok diyebilecek kadar duygusuzdu. Sanırım TFF bu hakemin, hakemliğini bitirir. Bir çift sözüm de Manaj’a sadece yazıklar olsun diyorum." (Fanatik)
'KIRMIZI KART ÇIKARMAYAN HAKEM, MHK'NİN ESERİ'
Bülent Timurlenk: "İkinci yarıda oyunu kendi sahasında kabul edip geçiş hücumu aramak ve bunlardan birinde Barış Alper Yılmaz'la farkı ikiye çıkarmak teknik ekibe yazar. Kanat forvetlerinden verim alamayan Sivasspor, hücumda Rey Manaj'ın fizik gücüyle yürümeye çalışan bir takım. Kapanan Galatasaray'a karşı üretmekte zorlanmaları oyun yapılarının doğası gereği. 10 kişi kalıp, 1-0 geriye düşüp rakibin stoperinin bariz ikinci sarıyı görmediği maçı çevirmek ve üstelik de bunu 'Eyüpspor'un hakkı yendi, yapı diyen Galatasaray' diyen Federasyon Başkanı'nın Süper Lig'inde yapabilmek için evet sağlam bir yapıya ihtiyacınız olmalı. O yapı Florya Tesisleri, o yapı G.Saray arması, forması, hocası ve takım olmayı başarması. Manaj'ın hareketi, futbol terörizmi. Ekrana bakıp kırmızı çıkartamayan hakem ise MHK'nin eseri." (Sabah)
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