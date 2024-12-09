Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Türk hakemliği adına utanç gecesi'

'TÜRK HAKEMLİĞİ ADINA UTANÇ GECESİ'

Tunç Kayacı: "Aslında başlangıcıyla bitişi arasında Sarı-Kırmızılı ekip adına önemli eksiklere rağmen çok çok önemli bir 3 puan ve en yakın rakibine 6 puan fark yaparak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Sivasspor’a gelince; belki de Bülent Uygun yönetiminde en kötü performanslarından birini sergiledi. Niye derseniz Galatasaray tarihinde şimdiye kadar hiç bu kadar handikaplı gelmemiştir. İşte bu kadar önemli eksikleri olan Sarı-Kırmızılı ekip önünde sahada 15. dakikada 10 kişi kalmış rakibine öne geçmesine rağmen sahadan boynu bükük ve yenik ayrıldı. Maçın sonu ise bütün yazdıklarımızı bir anda futbol adına sıfırladı. Çünkü Türk hakemliği adına utanç gecesiydi. Turgut Doman kasten bir futbolcunun meslek hayatını sonlandıracak bir harekete VAR’da bakıp bir şey yok diyebilecek kadar duygusuzdu. Sanırım TFF bu hakemin, hakemliğini bitirir. Bir çift sözüm de Manaj’a sadece yazıklar olsun diyorum." (Fanatik)