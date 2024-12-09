Eski hakemler Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Kötü niyet var, gaddarlık içeriyor'
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını ve geceye damga vuran Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a faulünü yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendi. Eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
SONKO'NUN GÖRDÜĞÜ SARI KART DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Tartışmasız sarı kart.
Deniz Çoban: Maçın 26. saniyesinde bu pozisyonu görünce hakemin maça iyi hazırlandığını gördüm. Hakemlerimiz ilk dakikalarda konsantre olamadıkları için kartları atlıyor. Bu karar doğru.
Bülent Yıldırım: Net sarı kart. Atak vaat eden bir pozisyon.
METEHAN'IN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Sizden farklı düşünmüyorum. Manaj'ın elle oynamadığını şöyle düşünüyorum. Manaj'ın koluna çarpsaydı yere daha hızlı inerdi.
Deniz Çoban: Savunma oyuncusu elle oynadıysa hakemin direkt kırmızı kartla gelmesi gerekirdi. Bariz gol şansıydı. Bu seviye hakemlik için sarı kart uygun değil. VAR'ın devreye girmesi son derece doğru. Bu pozisyonu tüm açılardan izledim. Topun Manaj'ın eline geldiğine dair bir kanıt bulamadım. Gelmediğini düşünüyoruma ama bu bir varsayım. Ama Manaj koluyla düzelttiyse faul olması gerekir. Kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu bu pozisyonu en iyi gören iki oyuncu Davinson ile. Ancak ikisi de itiraz etmedi. Onların itiraz etmemesi Manaj'ın elle dokunmadığı düşüncemi doğruluyor. Bu matematik işini becermeleri gerekir hakemin. VAR pozisyonu 3.5 dakika sürdü sadece izlemesi. Ama ilk yarının sonuna 5 dakika eklendi.
Bülent Yıldırım: Koita doğru zamanlamada Barış'ın üzerinden topa vurdu. Bütün açılardan kontrol ettiğimde Manaj'ın kolla temas ettiğini göremedim. Topu göğsüyle yumuşattı. Kırmızı kart doğru.
MANAJ'IN DAVINSON'A FAULÜ
Bahattin Duran: Top Davinson Sanchez'in sağ ayağında. Manaj'ın topa müdahale etme şansı yok. Manaj'ın tek düşüncesi Davinson'un ayağına tekme.
Deniz Çoban: Faul net. Neden sarı kart derim? Manaj'ın topla ilgisi yok. Oyunu gerer, maçı bozar. Sarı kart beklerdim.
Bülent Yıldırım: Hakemin bugün çözmekte zorlandığı temel konu art niyetli oyuncuları fark etmek. Manaj'ın hareketi sportmenliğe aykırı. Sarı kart görmeliydi.
CHARISIS'İN MERTENS'E FAULÜ
Deniz Çoban: Turgut Doman'ın çok sık eleştirdiğimiz maçları oldu. Tarzı karar vermek yerine sürekli oynatmaktan yana. Oyunu güzelleştirmenin çok ötesinde. Charisis'in sağ ayağı dizden temas anında bükülüyor. Sonradan gelen sol ayak Mertens'i süpürüyor. Oyuncunun gelişinden dolayı hakem kırmızı kart gösterse VAR çağıramaz. Sarı kartı daha çok kabul ederim. Kırmızı karta sebep olabilecek ayak yerde, sarı kart yeterli. Riva'daki VAR'daki hakemlerin 18 açıdan pozisyonlara ulaşma şansı var. En iyi hangi açının göstermesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor.
Bülent Yıldırım: Charisis bir kaydı maşallah. Rakibi süpürdü. Sağ tabanla geliyor kartın rengini tartışırız. Pozisyonun yüzde yüz faul olduğunu ve sarı kart gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde herkes hakem oldu, son dönemde de yönetmen oldu. Lütfen haksızlık etmeyelim. Yönetmenimize abartı bir tepki olduğunu düşünüyorum. Sahadaki kararların yönetmenin alakası yok.
GALATASARAY'IN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON
Bahattin Duran: Sizinle aynı karardayım.
Deniz Çoban: Bariz gol şansı. Sarı kart da doğru penaltı kararı da doğru. Kaleci o kadar dikkatsiz dalıyor ki süpürdü oyuncuyu.
Bülent Yıldırım: Hakemin verdiği penaltı ve sarı kart kararı doğru.
KOITA'NIN MERTENS'E DİRSEĞİ
Bahattin Duran: Sol kolun normalin dışında hareket ettiği görülüyor.
Deniz Çoban: Turgut Doman'ın en bilinen özelliği karar vermiyor. Kontrolsüz hareket bundan daha güzel görünmez. Tam yüze gelmiş. Klasik bir sarı kart. Sarı kart görmeliydi. Sivasspor 10 kişi kalmalıydı.
Bülent Yıldırım: Net, tartışmasız ikinci sarı kart. Koita'nın ihracı gerekirdi.
BALDE'NİN SALLAI'YE TOKADI
Bahattin Duran: Pozisyon yaşandı. Sallai sarı kart, Balde kırmızı kart.
Deniz Çoban: Bazı pozisyonlarda çok tekrara düşüyoruz. Şiddetli harekette gaddarlığı arıyoruz ama yüze ve başa yapıldığı zaman kırmızı kartı emrediyor kurallar. Dördüncü hakem arkadaşım çok rahatsız. İki oyuncu bir araya gelmiş gerginlik yaşayacak. Balde'nin hareketi onur kırıcı. Galatasaraylı oyuncunun hukukunu korumalısınız. Sallai'yi sakinliğinden kutluyorum. Bu vurma. Kırmızı kart.
Bülent Yıldırım: Böyle bir karmaşada iki oyuncuya da sarı kart çıkarmak için ikisinin de aynı filli yapması lazım. İttiyse diğerinin de itmesi gerekir. Burada eşit ceza veremezsiniz. Şiddetli hareketten dolayı Balde'nin kırmızı kart görmesi gerekiyor.
MANAJ'IN BARIŞ ALPER YILMAZ'A FAULÜ
Bahattin Duran: Sahada çok net kırmızı. Skor, Manaj'ın niyeti o kadar belli ki. Rakibinin ayağını eziyor. VAR müdahalesi doğru.
Deniz Çoban: Bazı konuları hakem arkadaşlar kafasında oturtamadı herhalde. Kırmızı kartın kriterlerini ne zaman kullanmaya başlarız? Hareketle ilgili şüphemiz varsa. Hareketin bütününe baktığınız zaman gaddarlık var. Maç kafada bitmiş. Tutarlı bir şey bulmaya çalışıyorum, bulamıyorum. Televizyon işareti yapması lazım yapmıyor.
Bülent Yıldırım: Top oraya sıkıştı. Süreye karşı oynanıyordu. Hakemin, Manaj'ın gelişinden bir şeyler olacağını anlaması gerekiyordu. Burada kriteri aramaya gerek yok, doğrudan kırmızı kart. Kötü niyet var. Burada iyi niyet var mı? Geliş zaten gaddarlık içeriyor. Allah hakeme bir şans daha verdi. VAR'dan izledi. Her türlü kırmızı kart olduğunu görüyorsun. Hakemde şuursuzluk var.
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