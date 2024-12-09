Eski hakemler Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Kötü niyet var, gaddarlık içeriyor'

CHARISIS'İN MERTENS'E FAULÜ

Deniz Çoban: Turgut Doman'ın çok sık eleştirdiğimiz maçları oldu. Tarzı karar vermek yerine sürekli oynatmaktan yana. Oyunu güzelleştirmenin çok ötesinde. Charisis'in sağ ayağı dizden temas anında bükülüyor. Sonradan gelen sol ayak Mertens'i süpürüyor. Oyuncunun gelişinden dolayı hakem kırmızı kart gösterse VAR çağıramaz. Sarı kartı daha çok kabul ederim. Kırmızı karta sebep olabilecek ayak yerde, sarı kart yeterli. Riva'daki VAR'daki hakemlerin 18 açıdan pozisyonlara ulaşma şansı var. En iyi hangi açının göstermesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor.

Bülent Yıldırım: Charisis bir kaydı maşallah. Rakibi süpürdü. Sağ tabanla geliyor kartın rengini tartışırız. Pozisyonun yüzde yüz faul olduğunu ve sarı kart gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde herkes hakem oldu, son dönemde de yönetmen oldu. Lütfen haksızlık etmeyelim. Yönetmenimize abartı bir tepki olduğunu düşünüyorum. Sahadaki kararların yönetmenin alakası yok.