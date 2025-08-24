Eski hakemler, Fenerbahçe - Kocaelispor maçını yorumladı: 'VAR'ın çağırması sonrası penaltı verilmeliydi'

Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki pozisyonları yorumladı.

Trio ekibi, maçta bir penaltı ve kırmızı kartın atlandığını belirtti.

4. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "VAR'ın çağırması sonrası penaltı verilmeliydi."

Bülent Yıldırım: "VAR müdahalesi ve penaltı gerekirdi. Sarı kart olmalıydı, çok net."

Bahattin Duran: "Kocaelisporlu oyuncu topa bakmadı. Çağlar topa vuracakken çekildi. Net penaltı."

İsmail Yüksek'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Doğru."

Deniz Çoban: "Doğru."

Bahattin Duran: "Doğru."

47. dakikada Archie Brown'ın Show'a faulünde kırmızı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Güç transferi olsa kırmızı kart. Kramponun tabanıyla yoklama attı. Bu oluş itibarıyla net kontrolsüz bir faul, sarı karttan fazlası gerekmez. Hakem olayın farkında değil. Kartla gelmeliydi elinde."

Deniz Çoban: "Sosyal medyada bazı görüntüler gördüm. Ayak oturmuyor, Show kurtuluyor. Yoğunluk yok, güç transferi gerçekleşmiyor. Sarı kart. Sarı kart ama limitte bir hareket. Fotoğrafa bakarak karar verilmez. Buraya kadar 8. sarı kart göstermedi hakem ama buradaki isyanın farkında değil."

Petkovic'in hakeme yaptığı itiraz sonrası karar ne olmalıydı?

Deniz Çoban: "Bu sarı kart kabul, kırmızıya gider bu pozisyon. Sıçrayarak geçti. Hakem sahada ne hissediyorsa kırmızı"

Bülent Yıldırım: "Benim için kırmızı kart. Bu itiraza kart göstermiyorsanız otoriteniz yerle bir olmuştur."

Bahattin Duran: "En az sarıyla başlar."

Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu golde VAR'ın müdahalesi ve iptal doğru mu?

Bülent Yıldırım: "VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil ama geçen hafta Cenk Tosun'un Göztepe maçındaki pozisyonuna VAR karıştıktan sonra bir şey diyemiyorum. Gol iptali doğru karar."

Deniz Çoban: "Her ülkede VAR'ın çıtası farklı. Hakem burada faulü çalsa iş biter, kimse buna faul değil diyemez. VAR buna girince tartışmalar beraberinde geliyor. Buna karıştı, ona niye karışmadı oluyor. Net bir faul. Bizim ülkedeki çıta buraya geldi."

Bahattin Duran: "Sahada net bir faul. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşansa bu pozisyon VAR buna karışmazdı. Bizim ülkemizdeki VAR çıtası daha düşükte. Bizim ülkemize göre doğru."