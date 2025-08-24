Spor yazarları, Fenerbahçe - Kocaelispor maçını değerlendirdi: 'Sakın Lizbon'da maça çift santraforla başlama'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşısındaki performansını yorumladı.

"TAL İ SCA VE KAL İ TE"

Hilmi Türkay: "İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe. 5. dakikada da Skriniar’la öne geçilince herkes “Rahat maç olur” dedi ama yine endişeli anlar yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin acil bir kaleci transferine ihtiyacı var. Nitekim İrfan Can Eğribayat hiç güven vermiyor. F.Bahçe bu sezon rakip sahada en fazla topla oynadığı maçı izletti. Talisca’ya ayrı bir parantez açıyorum. Formda olduğunda skoru tek başına yüklenecek kalitede. Dün bunu yine ispatladı. Ama Mourinho’nun bu taktik anlayışı sürerse F.Bahçe’ye rahat maç kazanmak haram!" (Cumhuriyet)

"UFAK TEFEK R Ö TU Ş LAR DI Ş INDA İ ST İ KRAR VAR"

Uğur Meleke: "Talisca da geçen sezona göre biraz daha diri: Hafta içinde Benfica’nın ön liberosu Florentino’yu o attırmıştı. Ardından sağdan bir hücumda rakibinin sağından atıp solundan geçince temposunun arttığını fark etmiştik. Dün hem bir gol attı, hem de duran toplarda Szymanski’ye göre büyük fark yarattı. 2016’da Lizbon’da Beşiktaş formasıyla Benfica’ya o frikik golünü attığında stattaydım. Bence bu hafta içi de Estadio da Luz’da ilk 11’de başlamalı.

Geçen sezon Jose Mourinho’yu en çok eleştirdiğimiz konulardan biri, formasyon ve kadro istikrarsızlığıydı. Özellikle sezonun ikinci yarısında hangi maça üçlü, hangisine dörtlü başlayacağı konusu papatya falına dönmüş ve Fenerbahçe net bir A planı geliştirememişti.

Bu sezonsa farklı başladı sezona Mourinho. Şu ana kadar 5 resmi maçta da 3-4-1-2 oynattı. Hatta ilk 11 seçimlerinde de ufak tefek rötuşlar dışında istikrar var." (Hürriyet)

"SAKIN L İ ZBON'DA Ç İ FT SANTRAFORLA BA Ş LAMA"

Ömer Üründül: "Fenerbahçe, dün gece sahasında 3 puanı aldı ama sergilenen futbol kesinlikle tatmin edici değildi. İlk devre yoğun bir baskı vardı ancak hücum organizasyonları kısırdı. Bunun da en önemli nedenleri şöyleydi: Çift santrfor birbirleriyle uyumlu değil. Ayrıca orta saha da bu ikili santrforla yakın bağlantı kuramıyor. Rakip de kenarlarda tedbir alınca F.Bahçe'nin oyunu tıkanıyor.

İsmail Yüksek, hem F.Bahçe hem de Milli Takım için önemli bir oyuncu. Ama Mourinho bunu anlamıyor. Dün ciddi maç eksikliğine rağmen kısa süre bocalasa da sonradan çok iyi görev yaptı İsmail. Ciddi sorunlardan bir tanesi ise sürekli hareketli oynuyormuş gözükmesine rağmen Fred'den hiçbir olumlu aksiyon hamlesi gelmedi. Oğuz görevini yaptı. Duran, topla hiçbir yumuşaklık sergilemiyor. Brown, F.Bahçe için önemli bir transfer. Mourinho'ya son tavsiyem, sakın ha Lizbon'da maça çift santrforla başlama." (Sabah)

"FENERBAHÇE İÇİN BARAJ KOCAELİSPOR MAÇI DEĞİL!"

Mehmet Ayan: "Kocaelispor'u yendi diye herhangi bir taraftarın tören yapacağını sanmam. Aksine akil Fenerbahçeli “biz nerede yanlışlar yapıyoruz!” diye düşünmeli. Kurulumun elifbası kaleciden başlamalı. İyi niyetli evladımız İrfan Can Eğribayat ile bu iş olmaz. Hele de Şampiyonlar Ligi’ne gidersen hiç olmaz! Kocaelispor golündeki baraj mimarisi evlere şenlik. Baraj kaleci sorumluluğundadır.

Mou hocanın sorumluluk alanlarına gelince... Jayden Oosterwolde kart cezalısı olduğundan Çağlar Söyüncü tercihini anlarım. Yerine göre 1.5 stoperle oynayan Portekizlinin Nelson Semedo’yu yerinden etmesine ise aklım basmaz.

Sonuç elde edildi mi, amaç hasıl oldu mu? Amenna! Bu ligde Kocaelispor’u yenmek konu değil; güç dengesi olarak. Bol golle de geçersiniz. Böylesi maçlarda Avrupa’ya dönük eksiklerinizi tespit ederseniz verim almış olursunuz 90 dakikadan!" (Hürriyet)