Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 21:35

Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modric, salı günü oynayacakları Arjantin karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini söyledi.

Arjantin karşılaşması için konuşan Modric, "Dünya Kupası'na odaklandım. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği hatırlatılan Modric, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz. Ama Real Madrid'de bırakmak benim hayalim" dedi.

37 yaşındaki Modric, 2012 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyor.