Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı

Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Luka Modric, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Arjantin maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Modric, emekliliğine ilişkin soruya, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 21:35
Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı
Abone Ol google-news

Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modric, salı günü oynayacakları Arjantin karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini söyledi.

Arjantin karşılaşması için konuşan Modric, "Dünya Kupası'na odaklandım. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği hatırlatılan Modric, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz. Ama Real Madrid'de bırakmak benim hayalim" dedi.

37 yaşındaki Modric, 2012 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyor.


2022 Dünya Kupası Hırvatistan luka modric

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler