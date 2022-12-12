Hırvat yıldız Luka Modric'ten emeklilik yanıtı
Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Luka Modric, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Arjantin maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Modric, emekliliğine ilişkin soruya, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz" yanıtını verdi.
Hırvatistan'ın yıldız ismi Luka Modric, salı günü oynayacakları Arjantin karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini söyledi.
Arjantin karşılaşması için konuşan Modric, "Dünya Kupası'na odaklandım. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.
Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği hatırlatılan Modric, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz. Ama Real Madrid'de bırakmak benim hayalim" dedi.
37 yaşındaki Modric, 2012 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyor.
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- 'Hedefleri şeriat devleti'
- Bu ses kaydı kimin?
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı